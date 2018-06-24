Рятувальники попереджають про грози, шквали та град у неділю

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про складні погодні умови – грози, сильні зливи, град та шквали.

«24 червня вранці на Лівобережжі, вдень на сході країни грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 метри за секунду», – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Також рятувальники повідомляють про підняття води у річці Прут, зокрема в районі міста Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку.

Синоптики попереджали про різку зміну погоди на ці вихідні – дощі і похолодання. У ніч на 23 червня в Карпатах випав сніг.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.