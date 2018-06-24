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24 Червень 2018, Київ 22:12
Новини | Події

Теніс: Стаховський переміг на турнірі в Британії

Український тенісист Сергій Стаховський переміг на турнірі Aegon Ilkley Trophy у Великій Британії.

У фінальному поєдинку українець здолав у двох сетах німця Оскара Отте – 6:4, 6:4.

Це перший турнір, на якому Стаховський переміг у цьому сезоні.

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