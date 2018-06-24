Теніс: Стаховський переміг на турнірі в Британії

Український тенісист Сергій Стаховський переміг на турнірі Aegon Ilkley Trophy у Великій Британії.
У фінальному поєдинку українець здолав у двох сетах німця Оскара Отте – 6:4, 6:4.
Це перший турнір, на якому Стаховський переміг у цьому сезоні.
Український тенісист Сергій Стаховський переміг на турнірі Aegon Ilkley Trophy у Великій Британії.
У фінальному поєдинку українець здолав у двох сетах німця Оскара Отте – 6:4, 6:4.
Це перший турнір, на якому Стаховський переміг у цьому сезоні.
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