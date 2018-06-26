Вибори мера Кишинева: у столиці Молдови відбулися нові демонстрації

У столиці Молдови Кишиневі відбулися нові демонстрації після того, як Верховний суд скасував рішення про визнання виборів мера міста недійсними.

Десятки демонстрантів долучилися до прозахідного кандидата Андрея Настасе, який переміг на виборах 3 червня. Вони вигукували гасла на кшталт «Геть диктатуру», «Геть мафію» та «Ми не відступимо». Поліція продовжила блокувати одну з головних вулиць навіть після закінчення протесту.

25 червня Верховний суд Молдови скасував рішення судів нижчих інстанцій про визнання недійсними результатів виборів міського голови в столиці країни Кишиневі.

У попередніх судових рішеннях ішлося про невизнання результатів виборів через порушення як із боку Настасе, так і з боку його опонента, кандидата від Соціалістичної партії Іона Чебана, який закликав до тісніших відносин із Росією.

Це викликало протести в Кишиневі, у яких взяли участь тисячі людей.

Суди встановили, що обидва кандидати зверталися до виборців у соціальних мережах у день виборів після завершення кампанії. Настасе стверджував, що рішення судів були політично мотивовані. Він наполягав, що ані він, ані його опонент не агітували в день виборів, а лише закликали виборців прийти і проголосувати.

Результати виборів у другому турі показали, що антикорупційний активіст Настасе набрав 52,5%.