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27 Червень 2018, Київ 10:53
Новини | Міжнародні

Російські слідчі: причиною падіння Ан-148 під Москвою стали «неправильні дії екіпажу»

Рятувальники на місці падіння літака Ан-148 у Підмосков'ї, 11 лютого 2018 року

Причиною падіння пасажирського літака Ан-148 «Саратовских авіаліній» у Підмосков’ї, коли загинули 65 пасажирів і шість членів екіпажу, стала помилка пілотів – таку основну версію підтвердили в Слідчому комітеті Росії.

26 червня під час відвідин місця катастрофи голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін заявив, що слідчі встановили «посекундну історію польоту».

Згідно з даними розшифровки бортових самописців, пілоти не увімкнули обігрів датчиків визначення швидкості, і в ході набору висоти датчики обмерзли, йдеться в повідомленні російського Слідчого комітету.

Нові кадри з місця аварії літака Ан-148 у Росії (відео)
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Нові кадри з місця аварії літака Ан-148 у Росії (відео)

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«Командир корабля Валерій Губанов отримав неправильні відомості про падіння швидкості і вжив заходів щодо розгону судна шляхом переведення його в пікірування. При цьому в порушення інструкції був перевищений кут нахилу судна, літак втратив керованість», – заявив Бастрикін.

Водночас у Слідчому комітеті Росії додали, що розслідування ще триває «за низкою напрямків».

Ан-148 розбився в Підмосков’ї 11 лютого відразу після вильоту з аеропорту «Домодєдово». Загинули 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

За попередньою версією, аварія могла бути пов’язана з неправильними даними про швидкість польоту через обмерзання датчиків.

«Ространснагляд» наказав авіакомпанії «Саратовські авіалінії» на якийсь час припинити діяльність. Від 31 травня авіакомпанія припинила свою діяльність на вимогу Росавіації.

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