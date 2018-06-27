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27 Червень 2018, Київ 14:18
Новини | Міжнародні

Земан призначив новий уряд Чехії під керівництвом мільярдера Бабіша

6 червня президент Чехії Мілош Земан повторно призначив прем’єром Андрея Бабіша

Президент Чехії Мілош Земан вдруге привів до присяги уряд під керівництвом бізнесмена Андрея Бабіша.

Популістський рух Бабіша ANO («Акція незадоволених громадян») переміг на виборах у жовтні і сформував уряд, який не зміг отримати вотум довіри у січні і мусив піти у відставку.

6 червня Земан повторно призначив Бабіша прем’єр-міністром країни. Після цього бізнесмен домовився про коаліцію із соціал-демократами. ANO має 78 депутатів у 200-місному парламенті Чехії, в той час, як соціал-демократи мають 15 місць. Таким чином під час обов’язкового голосування в парламенті щодо вотуму довіри новий уряд має розраховувати на підтримку від комуністів. Голосування відбудеться 11 липня.

Тисячі людей протестують проти повторного призначення Бабіша прем’єром Чехії – відео
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Тисячі людей протестують проти повторного призначення Бабіша прем’єром Чехії – відео

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Поліція Чехії підозрює Бабіша, підприємця і мільярдера, в шахрайстві при отриманні субсидії від Євросоюзу в розмірі двох мільйонів євро. Факт порушень підтвердило Європейське бюро по боротьбі з шахрайством. Бабіш всі звинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими.

5 червня в Празі й інших містах Чехії пройшли антиурядові демонстрації. За словами організаторів акції протесту в Празі, петицію за відсторонення Бабіша з посади підписали 250 тисяч людей.

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