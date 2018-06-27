Євросоюз закликає владу Молдови поважати волю виборців

Європейський союз засудив рішення судів у Молдові, які ухвалили визнати недійсними вибори мера в столиці країни Кишиневі. ЄС закликає владу поважати волю виборців на тлі протестів проти судових рішень.

У поширеній 27 червня заяві координатор зовнішньої політики ЄС Федеріка Моґеріні та комісар ЄС із переговорів щодо розширення Йоганнес Ган заявили, що «непрозоре оголошення голосування недійсним позбавляє жителів Кишинева свого демократично обраного мера».

У Кишиневі 26 червня відбулися нові демонстрації після того, як Верховний суд підтвердив рішення про визнання виборів мера міста недійсними.

Десятки демонстрантів долучилися до прозахідного кандидата Андрея Нестасе, який переміг на виборах 3 червня. Вони вигукували гасла «Геть диктатуру», «Геть мафію» та «Ми не відступимо». Поліція продовжила блокувати одну з головних вулиць навіть після закінчення протесту.

25 червня Верховний суд Молдови підтвердив рішення судів нижчих інстанцій про визнання недійсними результатів виборів міського голови в столиці країни Кишиневі.

У попередніх судових рішеннях ішлося про невизнання результатів виборів через порушення як із боку Нестасе, так і з боку його опонента, кандидата від Соціалістичної партії Іона Чебана, який закликав до тісніших відносин із Росією.

Це викликало протести в Кишиневі, у яких взяли участь тисячі людей.

Суди встановили, що обидва кандидати зверталися до виборців у соціальних мережах у день виборів після завершення агітаційної кампанії. Нестасе стверджував, що рішення судів були політично мотивовані. Він наполягав, що ані він, ані його опонент не агітували в день виборів, а лише закликали виборців прийти і проголосувати.

Результати виборів у другому турі показали, що антикорупційний активіст Нестасе набрав 52,5%.