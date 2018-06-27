Українська розвідка розглядає Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії – Скібіцький

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розглядає Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода, заявив представник відомства Вадим Скібіцький. За його словами, українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які Росія проводить на території Білорусі.

Скібіцький зазначив, що протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних.

«Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує», – заявив представник ГУР.

В 2017 році на території Білорусі і частково в Росії відбулися військові навчання «Захід». За офіційними даними, у Білорусі вони охопили сім полігонів і дві місцевості, в них узяли участь 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них 3 тисячі російських. Разом із учасниками частини навчань у Росії загальне офіційне число їх мало скласти 12 тисяч 700 – ледь менше від числа у 13 тисяч, від якого, за міжнародними домовленостями, була б обов’язкова участь у них іноземних спостерігачів.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокоїлися, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

У Мінську і Москві заявляли про «оборонний» характер спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017» і запевняли, що після їхнього закінчення всі російські військовослужбовці, які брали в них участь, залишили територію Білорусі.