«Його звали Давид». У Львові відбулася акція після нападу на табір ромів

32 людини замість анонсованого маршу проти расизму «Всі ми люди» пробіглись вулицями Львова: від пам’ятника Тарасу Шевченку до постаменту В’ячеславу Чорноволу. Учасники назвали себе ініціативною організацією «Чорний стяг», яка не зареєстрована в Україні. Деякі із них були в балаклавах.

Дорогою її учасники скандували: «Наша зброя – солідарність», «Убивство людини на совісті суспільства», а в руках несли плакати і папірці з написами – «Різні, але рівні», «Коли вони прийшли за ромами – я мовчав», «Його звали Давид», «Нацизм вбиває». Учасники акції заявили, що вони закликають владу до толерантності щодо національних меншин й обурені погромом ромського табору на околиці Львова 23 червня.

Акція тривала близько 15 хвилин, її ретельно охороняли правоохоронці. Більшість учасників відмовлялися називати свої імена. За групою молодиків спостерігали представники Національного корпусу. Останні зазначили у коментарі Радіо Свобода, що це провокація задля створення картинки для Росії, щоб «накинути Львову й Україні нацистський імідж» .

Перед початком заходу у Facebook з’явилося повідомлення із закликом прийти на марш проти расизму, де учасникам обіцяли заплатити по 300 гривень.

Представник «Чорного стягу» Дмитро Купрієнко заперечив цю інформацію.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що число підозрюваних у скоєнні нападу сягнуло 14, частину з них взяли під варту.