Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про Інститут національної пам’яті.
Як повідомляється на офіційному сайті польського президента, Дуда вирішив підписати законопроект у найкоротші терміни на особисте прохання прем’єр-міністра країни від імені парламентської більшості.
27 червня польський парламент ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю про запровадження кримінальної відповідальності за звинувачення поляків в співучасті в Голокості.
Після цього директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці в Facebook написав, що «польські парламентарі продемонстрували, що не все втрачено, і є здатність визнавати свої помилки і виправляти їх».
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Закон про покарання за публічне звинувачення поляків у причетності до Голокосту передбачав кримінальну відповідальність (тюремне ув'язнення на термін до трьох років) за поширення ідей про вину польського народу або держави в Голокості. Покарання передбачене і за висловлювання про причетність поляків до «злочинів Третього рейху». До таких правопорушень відноситься, зокрема, використання формулювання «польські концтабори».
Закон також забороняє пропаганду в Польщі «бандерівської ідеології».
Документ, ухвалений Семом Польщі в січні, викликав критику США і особливо Ізраїлю, які закликали внести зміни до закону.
МЗС України також засуджувало рішення Сейму Польщі про заборону пропаганди «бандерівських націоналістів», назвавши це «черговою спробою нав’язати однобічне трактування історичних подій».
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