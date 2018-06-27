На Донеччині через обстріл бойовиків поранені двоє цивільних – поліція

На Донеччині через обстріл селища Залізне поранені дві людини – чоловік 1951 року народження та жінка 1958 року народження.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, у чоловіка – поранення руки, жінці осколком травмовано спину, їх доправили до лікарні.

За даними поліції, підтримувані Росією бойовики відкрили мінометний вогонь по селищу Залізне близько 16:00, потерпілі в цей час перебували у дворі будинку на вулиці Каспійській.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група і військові, додають в поліції.

Водночас в угрупованні «ДНР» відкидають звинувачення в обстрілі селища Залізне, стверджуючи, що заява поліції не відповідає дійсності.

Штаб Операції об’єднаних сил раніше сьогодні повідомив, що на Донбасі через обстріл із артилерії загинули троє українських військових.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.