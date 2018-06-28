Українська сторона СЦКК: бойовики зірвали розведення сил у Станиці Луганській

Підтримувані Росією бойовики зірвали розведення сил у Станиці Луганській на Луганщині, повідомила українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню, передає прес-центр української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Бойовики російських окупаційних військ учергове зірвали розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської. Так, 27 червня, близько 23:00 на ділянці розведення №1 противник застосував стрілецьку зброю по позиціях Збройних сил України», – заявили в СЦКК.

Українські військові зазначили, що бойовики здійснювали обстріл з гори Князь Ігор, що розташована на непідконтрольній українській владі території. Вони заявили, що поінформували про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі.

«Бойовики збройних формувань РФ систематично здійснюють провокаційні обстріли в районі Станиці Луганській та не мають наміру залишати свої позиції. Попередній обстріл позицій Збройних сил України в цьому населеному пункті був задокументований СММ ОБСЄ 21 червня поточного року», – стверджують військові.

Інформація від угруповання «ЛНР» наразі недоступна.

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 червня заявила, що для розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської потрібне дотримання тиші протягом семи днів.

Сторони домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської ще у вересні 2016 року, однак цей процес зривався кілька разів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.