Гройсман закликав посилити в Конституції роль прем’єра

Голова уряду України Володимир Гройсман закликав посилити в Конституції України роль прем’єр-міністра у виконавчій владі. Про це Гройсман заявив в інтерв’ю сайту «Обозреватель», оприлюдненому 28 червня, в День Конституції.

«Прем’єр має отримати ширші повноваження для формування уряду, щодо розпорядчих документів. Можна взяти німецьку модель або канадську. Подивіться, як це працює в розвинутих демократіях», – сказав голова уряду.

Гройсман також відзначив, що «прямі вибори президента – це те, що відповідає нашим традиціям». «Класична парламентсько-президентська республіка може мати місце. А забирати у людей право обирати президента неправильно», – наголосив він.

У своєму офіційному привітанні з нагоди свята Гройсман вказав, що «Конституція вимагає від нас поваги».

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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала ухвалити нову Конституцію України, повідомляє прес-служба політичної сили 28 червня. Вона пропонує, щоб «у новій Конституції була започаткована сильна система управління державою, якою є парламентська форма правління».

Президент України Петро Порошенко заявив 28 червня, що найближчим часом внесе до Верховної Ради поправки до Конституції, в яких запропонує закріпити мету щодо членства України в ЄС і НАТО.Про це голова держави сказав у виступі з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику в Києві.

В Україні 28 червня відзначається державне свято – День Конституції. Першу Конституцію незалежної України ухвалили протягом однієї ночі – із 27 на 28 червня 1996 року. Після цього кілька разів її намагалися змінювати, але жодного разу не переписували заново.