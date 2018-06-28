Поліція Києва: викрадачів сина працівника дипломатичної установи затримали

Поліція затримала викрадачів сина працівника дипломатичної установи, повідомила поліція Києва у Facebook.

Правоохоронці стверджують, що двоє затриманих виявилися громадянами Єгипту. За їхніми даними, мотивом злочину став викуп.

«Протягом двох діб кримінальна поліція Києва разом із Шевченківським управлінням поліції проводили слідчо-оперативні заходи, у результаті яких затримали двох осіб, які викрали молодого чоловіка і утримували його в гаражі, нанесли тілесні ушкодження, а також вимагали у нього гроші. Вони – громадяни Єгипту, живуть на території України кілька років», – розповів начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Він додав, що затримані відмовилися надавати будь-які пояснення.

«Вони чітко розуміли, кого вони викрали, і намагалися зв’язатися із батьками потерпілого. Але діями поліції цей злочин було зупинено і доволі оперативно затримано викрадачів», – зазначив поліцейський.

Слідчі розслідують два кримінальні провадження: за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та частиною 2 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

25 червня поліція повідомляла, що в Києві на вулиці Тургенівській двоє невідомих насильно посадили чоловіка у автомобіль та поїхали з місця події. Правоохоронці вводили план «перехоплення». Увечері поліція знайшла викраденого чоловіка.

У поліції не уточнювали його особу, проте, за даними джерел видання Іnsider, напад здійснили на громадянина Республіки Лівія, потерпілий 1992 року народження є сином фінансового аташе посольства Республіки Лівії. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.