ГПУ: досудове розслідування в провадженні про викрадення Вербицького й Луценка завершене

Досудове розслідування про викрадення учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка завершене, повідомив департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у Facebook.

У прокуратурі стверджують, що зібрані під час розслідування докази «є достатніми для складання обвинувального акту».

Підозрюваному Олександру Волкову інкримінують викрадення Луценка і Вербицького в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні, їх катування, умисне вбивство Вербицького, а також створення злочинної організації, вчинення окремими групами громадян тяжких та особливо тяжких злочинів – викрадення і катування протестувальників, замахи на їхні вбивства, вбивства.

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Активістів Євромайдану Юрія Вербицького й Ігоря Луценка невстановлені особи викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського.

Їх завезли за місто, катували і допитували, а потім кинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.