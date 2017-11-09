Волков володіє більшим обсягом інформації у справі Вербицького, ніж ті, що в розшуку – прокурор

Київ – Суд залишив під вартою до 19 листопада Олександра Волкова, якого підозрюють в організації викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час подій Майдану у січні 2014 року. Підозрюваний просив замінити цей запобіжний захід на домашній арешт. Обвинувачення, тим часом, вважає, що якщо Волков перебуватиме поза межами ізолятора, йому може загрожувати небезпека через цінну інформацію, якою володіє цей підозрюваний.

Апеляційний суд Києва підтвердив законність продовження арешту Олександру Волкову, хоча адвокати підозрюваного і він сам наполягали на заміні арешту на будь-який інший запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

За словами Волкова, жодних доказів його участі у викраденні і катуванні людей у слідства немає, а один зі свідків є фігурантом іншої кримінальної справи і дає покази, щоб покращити своє становище. Окрім того, підозрюваний заявив, що його дружина ніде не працює, а сам він через арешт не може займатись своїми бізнес-проектами.

«Мені боляче і страшно перебувати тут, у цій клітці. Незатишно, особливо там (в ізоляторі тимчасового тримання – ред.) Мені соромно перед вами, перед моїми рідними. Я, як ніхто, зацікавлений у тому, щоб повернути своє чесне ім’я і забути це все, як страшний сон», – сказав Олександр Волков.

Адвокати, тим часом, заявили про затягування слідства без об’єктивних причин. Водночас, на думку прокурорів, враховуючи факти втечі або зникнення деяких інших фігурантів цієї справи, відпускати Волкова не можна. Більше того, під час судового засідання сторона обвинувачення висловила думку, що поза межами ізолятора підозрюваному може загрожувати небезпека.

Представник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донський у коментарі Радіо Свобода також висловив думку, що Волков – несамостійна фігура у цій справі.

«Та лінія процесуальної поведінки, яку він використовує, якраз свідчить про його повну несамостійність у цьому процесі, тобто він мовчить, навіть не намагається якусь контрверсію вигадати певних подій. І це, звісно, вимагає від нас ці дані іншим способом встановлювати, а це (забирає – ред.) певний час, – зазначив Донський. – Але ми впевнені, що якби йому був змінений запобіжний захід, то він так само, як й інші 10 підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, володіє навіть незрівнянно більшим обсягом інформації, ніж ті, хто на сьогодні перебувають у розшуку».

На засідання в Апеляційний суд прийшов один із постраждалих Ігор Луценко, депутати Борислав Береза та Оксана Корчинська, а також адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська. Окрім того, на засідання хотіли потрапити більше ніж десять людей із символікою організації «С14» на одязі, але в саму залу їх не пустили, забезпечивши відеотрансляцію суду в коридорі. Прибулі не висловлювали заперечень, але час-від-часу скандували з-за дверей: «Волкова – на нари».

Є інформація, що до суду зверталися посередники – Луценко

Минулого разу, коли Олександр Волков намагався оскаржити свій арешт, активісти проводили мітинг під стінами суду і палили там шини, стверджуючи, що у випадку зміни запобіжного закладу підозрюваному він зможе перешкоджати слідству або просто втекти. Цього разу, на думку Ігоря Луценка, така небезпека залишається, оскільки у нього є інформація про тиск на суд.

Робляться всі зусилля Чеботарьовим, який перебуває у Росії, але тим не менш, тут намагається активно працювати, щоб домовитись з суддями

«Робляться всі зусилля Чеботарьовим (Олексій Чеботарьов, ще один фігурант справи – ред.), який перебуває у Росії, але тим не менш, тут намагається активно працювати, щоб домовитись з суддями, аби було обрано інший запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою. Тобто є інформація про те, що посередники звертатися до апеляційного суду з відповідними проханнями», – розповів Ігор Луценко.

Активістів Майдану Юрія Вербицького й Ігоря Луценка, який пізніше став депутатом Верховної Ради, невстановлені особи викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Їх завезли за місто, катували і допитували, а потім кинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.