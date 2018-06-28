Франція зняла з російського бізнесмена й політика Керімова всі звинувачення – ЗМІ

Французькі правоохоронні органи зняли з члена Ради федерації Росії, бізнесмена Сулеймана Керімова звинувачення в ухиленні від сплати податків, повідомило російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на свої джерела.

«Із Керімова зняли всі звинувачення, претензій до нього немає. Найближчим часом йому віддадуть паспорт і повернуть заставу», – зазначило джерело агентства.

Цю інформацію «Інтерфаксу» підтвердив адвокат Керімова.

Влада Франції наразі не коментувала ці повідомлення.

Російського мільярдера Керімова затримали 20 листопада 2017 року в аеропорту Ніцци. Його підозрювали в ухиленні від сплати податків на загальну суму 400 мільйонів євро. За версією слідства, російський політик створив систему посередників і компаній для придбання нерухомого майна на Лазурному березі за заниженою вартістю, щоб знизити податкові виплати.

Керімов звинувачення відкидає. Суд у Франції після нетривалого ув’язнення випустив росіянина під підписку про невиїзд і заставу п’ять мільйонів євро. Пізніше суму застави підвищилидо 40 мільйонів євро. Керімову загрожувало до 10 років позбавлення волі.