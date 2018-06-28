У Вашингтоні протестують проти імміграційної політики Трампа

У Вашингтоні протестують проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа.

Учасники акції, переважно жінки, засуджують імміграційну політику Трампа.

У протесті взяли участь, за різними даними, від кількох сотень до кількох тисяч людей.

Верховний суд США 26 червня підтримав указ президента Дональда Трампа про обмеження в’їзду до Сполучених Штатів для громадян декількох мусульманських країн. Суд не погодився з твердженням, що заборона на в’їзд дискримінує мусульман або є перевищенням влади.

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Напередодні Дональд Трамп заявив, що нелегальних мігрантів необхідно депортувати з країни без судових розглядів.

Адміністрація США минулого тижня скасувала своє власне розпорядження про «нульову толерантність» щодо незаконних мігрантів, яка передбачала обов’язкове притягнення цих людей до кримінальної відповідальності і розлучення дорослих нелегалів з їхніми дітьми. За даними міністерства внутрішньої безпеки, станом на 20 червня під його опікою залишалося понад дві тисячі таких дітей; 522 дитини повернуто батькам.

Новий президентський указ дозволяє утримувати дітей і дорослих в одному спецприймальнику. Однак у документі не прописані ані терміни возз’єднання сімей, ані те, чи зможуть вони возз’єднатися на стадії розгляду їхніх справ чи тільки перед депортацією.