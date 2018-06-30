Трамп заявляє, що король Саудівської Аравії погодився збільшити видобуток нафти

Президент США Дональд Трамп заявляє, що король Саудівської Аравії Салман сказав йому, що Ер-Ріяд погодився збільшити видобуток нафти у відповідь на «нестабільність» в Ірані та Венесуелі.

«Щойно розмовляв з королем Салманом з Саудівської Аравії і пояснив йому, що через нестабільність і плутанину в Ірані та Венесуелі я прошу, щоб Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, можливо, до 2 мільйонів барелів, щоб компенсувати різницю...Він погодився», – написав Трамп у twitter.

Трамп не вказав часовий інтервал для видобутку 2 мільйонів барелів, про які йдеться в повідомленні.

Це повідомлення з'явилося на тлі зростання цін на нафту, оскільки адміністрація Трампа закликає союзників припинити купувати нафту з Ірану.

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) раніше цього місяця домовилася з Росією, Казахстаном та іншими нафтовидобувними країнами про збільшення виробництва на мільйон барелів на день, починаючи з липня.

Вашингтон і Пекін закликали країни, що виробляють нафту, збільшити поставки, щоб запобігти дефіциту нафти, який може завадити економічному зростанню у всьому світі.

Але такі країни, як Іран, Ірак та Венесуела заявили, що вони не можуть збільшити виробництво, а їхня частка буде несправедливо перерозподілена на інших виробників.