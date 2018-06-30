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30 Червень 2018, Київ 21:49
Новини | Події

Рекордсмен Маскерано оголосив про завершення кар’єри в збірній Аргентини

Півзахисник Хав’єр Маскерано оголосив, що завершує кар'єру в збірній Аргентини після поразки від Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу

Півзахисник Хав’єр Маскерано оголосив про завершення кар’єри в збірній Аргентини з футболу після поразки його команди в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

«Настав час сказати «до побачення», зараз я просто інший вболівальник Аргентини», – заявив 34-річний футболіст.

Маскерано зіграв рекордну кількість матчів у футболці національної збірної Аргентини – із 2003 року він взяв участь у 147-х іграх. 30 червня його команда програла в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу Франції з рахунком 4:3.

Аргентинець у минулому грав за англійський «Ліверпуль» та іспанську «Барселону». Зараз Маскерано виступає за китайський «Хейбей Чайна Форчун».

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