Чемпіонат світу з футболу: Франція обіграла Аргентину в матчі із сімома голами

Збірна Франції з футболу обіграла Аргентину в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі відкрив Антуан Грізманн, який на 13-й хвилині реалізував пенальті. Аргентина зуміла відігратися і вийти вперед – забивали Анхель Ді Марія та Габріель Меркадо, які відзначилися на 41-й та 48-й хвилині відповідно. Однак потім французи зуміли забити тричі – одним голом відзначився Бенжамен Павар (57 хвилина) і ще двома – 19-річний Кіліан Мбаппе (64 і 68 хвилини).

Уже наприкінці гри Аргентина забила свій третій гол – на 93-й хвилині відзначився Серхіо Агуеро.

В 1/8 фіналу відбудеться ще сім матчів: Уругвай – Португалія, Іспанія – Росія, Хорватія – Данія, Бразилія – Мексика, Бельгія – Японія, Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.