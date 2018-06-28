Визначилися всі учасники плей-оф чемпіонату світу з футболу

На чемпіонаті світу з футболу визначилися всі учасники плей-оф.

В 1/8 фіналу візьмуть участь Уругвай, Росія, Іспанія, Португалія, Франція, Данія, Хорватія, Аргентина, Бразилія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Англія, Бельгія, Колумбія та Японія.

28 червня відбулися два матчі: Польща обіграла Японію (0:1), а Колумбія – Сенегал (0:1). Японці та сенегальці набрали по чотири очки й мали однакову різницю забитих і пропущених м’ячів. Далі кваліфікувалася азійська збірна через правила fair-play – її гравці отримали менше жовтих карток, аніж футболісти команди із Сенегалу.

Сьогодні відбудуться ще два матчі – Бельгія й Англія, які наразі мають по шість очок, в особистому протистоянні визначать переможця групи G. В іншій грі зустрінуться Панама й Туніс, які в перших двох турах не набрали жодного залікового пункту.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.