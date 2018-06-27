Чинний чемпіон світу Німеччина програла Південній Кореї й покинула мундіаль

Переможець чемпіонату світу з футболу 2014 року Німеччина програла Південній Кореї й покинула мундіаль, посівши останнє місце у своїй групі.

Уже в компенсований арбітром час – на 93-й та 96-й – у складі збірної Південної Кореї забили Кім Йон Гвон та Сон Хин Мін. Їхні голи стали єдиними в матчі.

Перемога, однак, не дозволила Південній Кореї вийти до 1/8 фіналу чемпіонату світу – вони посіли третє місце в групі F. До стадії плей-оф з цього квартету кваліфікувалися Швеція та Мексика.

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Наразі до 1/8 фіналу змагань вийшли Уругвай, Росія, Іспанія, Португалія, Франція, Данія, Хорватія, Аргентина, Англія та Бельгія.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Подія відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.