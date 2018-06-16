Держдепартамент США застеріг американців від відвідин ЧС-2018 у Росії через загрози «тероризму»

Державний департамент США попередив американських громадян, що «терористи» можуть атакувати місця проведення чемпіонату світу з футболу в Росії. У рекомендаціях мандрівникам, поширених канцелярією 15 червня, йдеться про те, що громадянам США варто переглянути свої поїздки в Росію через загрозу «тероризму», а також «переслідування і вимагання» з боку правоохоронних органів та інших російських чиновників.

«Масштабні міжнародні заходи, такі як чемпіонат світу, є привабливою ціллю для терористів», – йдеться в повідомленні. У Держдепартаменті також вказують, що, попри значні заходи безпеки, «терористи можуть спробувати атакувати такі місця як стадіони і фан-зони, туристичні об’єкти, транспортні вузли та інші громадські місця».

Американських громадян також попередили про посилену присутність поліції і заходів безпеки.

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Ще наприкінці минулого року екстремістське угруповання «Ісламська держава» через соціальні мережі погрожувало зірвати матчі ЧС-2018 в Росії.

У Кремлі заявили про повну готовність до прийому гостей з-за кордону і розміщення десятків тисяч представників органів безпеки у Москві та в інших містах, де проходитимуть матчі мундіалю.

Російські військові заявили, що привели систему протиповітряної оборони у бойову готовність під час чемпіонату, що розпочався 14 червня і триватиме до 15 липня.

Агенція Reuters з посиланням на опитаних представників іноземних страхових компаній повідомила, що ті відмовилися надавати поліси клієнтам щодо ситуацій, пов’язаних із аеропортами, залізничними станціями чи лініями метро в Росії, які вони вважають менш безпечними, аніж стадіони.