Народного депутата Пономарьова шпиталізували з ймовірним інфарктом – ЗМІ

Народного депутата, члена депутатської групи «Воля народу» Олександра Пономарьова шпиталіталізували 29 червня, пишуть запорізькі ЗМІ.

За їхньою інформацією, попередньо, у нього обширний інфракт.

Підтвердження цих даних наразі немає.

Згідно з даними на сайті парламенту, 56-річний Пономарьов є головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства комітету Верховної Ради з питань транспорту. Його обрали за 78-м округом у Запорізькій області.

18 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс подання на притягнення Пономарьова до кримінальної відповідальності, звинувативши його в перешкоджанні роботі журналістів інтернет-видань «Цензор.нет» і «Каменярі-інфо».

Як повідомляли ЗМІ, 7 лютого Пономарьов відібрав телефони у журналістів, які намагалися зняти на відео його розмову з колегою з «Батьківщини» Сергієм Соболєвим.

7 червня регламентний комітет Ради відхилив подання Луценка.