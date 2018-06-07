Регламентний комітет відхилив подання ГПУ щодо недоторканності депутата Пономарьова

Регламентний комітет розглянув подання генерального прокурора щодо зняття недоторканності з депутата від групи «Воля народу» Олександра Пономарьова та притягнення його до відповідальності.

Обидва подання депутати відхилили, визнавши недостатньо мотивованими.

На початку травня генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що планує підписати й внести до Верховної Ради найближчим часом подання на зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.

15 травня Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва, а 18 травня стало відомо про про його подання щодо депутата від «Волі народу» Олександра Пономарьова, звинувативши того у перешкоджанні роботі журналістів інтернет-видань «Цензор.нет» і «Каменярі-інфо».

Як повідомляли ЗМІ, 7 лютого Пономарьов відібрав телефони у журналістів, які намагалися зняти на відео його розмову з колегою з «Батьківщини» Сергієм Соболєвим.