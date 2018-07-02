Дві дитини постраждали від вибухів на Донеччині за два дні – поліція

14-річний хлопець постраждав від вибуху у Волноваському районі на Донеччині, повідомила поліція регіону.

За попередньою інформацією, першими звук вибуху почули сусіди, після чого хлопець у крові вибіг зі свого будинку й попросив допомоги.

«Повні обставини того, що сталося, а також походження вибуху, з’ясовуються», – заявили в поліції.

Про стан дитини правоохоронці не повідомляють.

У поліції зазначили, що це вже другий випадок травмування дітей на Донеччині за два дні – увечері 1 липня у Костянтинівці підліток, попередньо, приніс вибухонебезпечний предмет і почав розбирати. У нього діагностували травматичну ампутацію лівої кисті, осколкові поранення грудної клітини та ока.

1 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що понад 240 дітей загинули на Донбасі з початку збройного конфлікту у 2014 році.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.