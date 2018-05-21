У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр – поліція Донеччини

Бойовики обстріляли дитячий Центр соціально-психологічної реабілітації у Торецьку Донецької області, повідомила 21 травня поліція Донеччини на своєму сайті. За даними правоохоронців, 28 дітей звідти евакуювали до безпечного місця.

«Зранку до Торецького відділення поліції надійшло повідомлення від директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей міста Торецька про те, що в ході обстрілу о 06:20 було пошкоджено вікна у будівлі центру. Постраждалих немає. Керівництво закладу звернулось до поліцейських з проханням по допомогу в евакуації дітей – це 28 хлопців та дівчат віком від 3 до 17 років», – йдеться у повідомленні.

Загалом, за інформацією поліції, під час обстрілу Торецька було пошкоджено 7 будинків.

Угруповання «ДНР» обстріл Торецька не коментувало, натомість заявивши про обстріл підконтрольної їм Горлівки, внаслідок якого зазнали поранень четверо цивільних.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.