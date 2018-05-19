Росія заборонить в'їзд транспорту з ОРДЛО через ЧС-2018 – Слободян

Росія заборонить в'їзд вантажного транспорту, маршрутних та рейсових автобусів із території ОРДЛО в період підготовки до Чемпіонату світу з футболу та його проведення. Про це у Facebook повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його даними, такі заходи діятимуть в Росії у період з 1 червня до 17 липня цього року.

«У вказаний період російською стороною буде заборонено в’їзд вантажного автотранспорту, маршрутних та рейсових автобусів із самопроголошених «республік» на територію Російської Федерації. З цією метою по всій ділянці тимчасово неконтрольованого українсько-російського державного кордону підрозділами Прикордонної служби ФСБ Росії здійснюватиметься посилений контроль», – написав Слободян.

«Вказана ситуація є не першим випадком, коли російські окупанти забороняють терористам ОРДЛО відвідувати територію РФ. Російська влада та правоохоронні органи достовірно знають, скільки найманців, зброї та вибухівки вони завезли на окупований Донбас, і побоюються, що якийсь прихильник «руського миру» зіпсує їм свято в період проведення чемпіонату», – пише речник Держприкордонслужби.

У Росії поки що не коментували цієї інформації.

Читайте також: HRW оприлюднила звіт про «різке погіршення» прав людини в Росії за місяць до старту ЧС-2018

У травні МЗС порекомендувало українцям не їхати до Росії на ЧС-2018 через загрози безпеці.

У квітні кілька десятків Європейського парламенту закликали до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

Після анексії Росією Криму на частині українського Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву у збройній підтримці проросійських бойовиків. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути російські «добровольці».

Україна визнала Росію країною-агресором.