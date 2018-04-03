Закони зграї. У російському Воронежі вбивають собак перед Чемпіонатом світу з футболу

Олена Дудукіна

У російському місті Воронеж матчів чемпіонату світу з футболу не буде – там планують лише тренування марокканської збірної. Проте, кількість тендерів на виловлювання безпритульних тварин збільшилася там у три рази, як ніколи активні там і доґхантери. Полюванню на собак намагаються протистояти захисники тварин.

Незважаючи на заклики уболівальників і звернення місцевого губернатора Олексія Гордєєва до міністра спорту Росії Віталія Мутка, Воронеж все ж не долучили до списку місць для проведення ігор чемпіонату світу 2018 року. Однак місто обрали як одне з тих, де базуються іноземні збірні, тому ухвалили рішення про реконструкцію двох міських стадіонів. На «Чайку» в Радянському районі міста та «Локомотив» у Залізничному (ремонт спів-фінансувала федерація) в цілому витратили близько 300 мільйонів рублів (майже 140 мільйонів гривень за нинішнім курсом – ред.).

Стане в нагоді в рамках чемпіонату, схоже, лише один із них. Тільки збірна з Марокко обрала своєю базою Воронеж. Футболісти будуть тренуватися на стадіоні «Чайка»: пройде одне відкрите тренування і кілька закритих. За словами журналіста і завзятого вболівальника Олега Григоренка, на стадіоні залишилися косметичні недоробки в оформленні вхідної групи, з якими обіцяють розібратися вже після ігор, але в цілому стадіон відповідає вимогам ФІФА. «Жити марокканці будуть у центральному готелі «Марріотт» із початку і до середини червня. Минулого року привозили Кубок світу, виставляли в торговельному центрі. Ймовірно, в квітні-травні обладнають фан-зону – дивитися матчі на великому екрані – на Радянській площі або Адміралтійці. Нещодавно пройшли масові антитерористичні навчання. Власне, ніяких особливих активних дій більше немає», – розповідає Григоренко про підготовку міста до ігор.

Тендери на вбивство

Але незважаючи на те, що до Воронежа приїде лише одна футбольна збірна, у цьому місті, як і в інших містах Чемпіонату світу, розпочали війну з безпритульними тваринами. Перед Мундіалем на вирішення цієї проблеми виділили величезні кошти. Зоозахисне співтовариство Росії сколихнули дані сайту Activatica про торги на евтаназію собак, а петиція «Вбивства в ім’я футболу. Вимагаємо зупинити відстрілювання бездомних тварин напередодні ЧС-2018!» на сайті Сhange.org зібрала понад 1,6 мільйона підписів.

Жителі Воронежа вже знаходять отруєних псів на звалищах, у канавах, бачать, як їх відстрілюють. Тетяна Карлова з приміського села Бабяково Новоусманского району 26 лютого опублікувала у ВКонтакте пост про те, як розстрілювали собак просто перед її будинком. Повертаючись додому, вона побачила на вулиці відому багатьом в цьому селі машину доґхантерів.

«Перед машиною стояли два сусідських собаки в нашийниках. На одному був шматок ланцюга. Після наполегливої вимоги відкрити машину я побачила жах. Там були мертві собаки. Дуже великий сірий пес, три цуценя і одне цуценятко було живе. Я благала віддати мені його, але з машини вийшов чоловік, наче шафа, почав мені погрожувати, обзивати і розмахувати руками», – розповіла Тетяна. Вона разом із сусідами спробувала запобігти вбивству, але безуспішно.

«Умертвлення» тварин фігурує в п’яти закупівлях. При цьому вбивства відбуваються повсюдно, навіть там, де немає ніяких ознак карантину

Як повідомили Радіо Свобода в мерії Воронежа, на організацію діяльності з вилову і утримання безпритульних тварин виділяються субвенції з обласного бюджету. У 2016 та 2017 роках на такі цілі виділили 1,4 мільйона рублів і 1,053 мільйона рублів відповідно (1 російський рубль – 0,46254 гривень за нинішнім курсом – ред.). «З початку 2017 року на восьми територіях міського округу Воронежа запровадили режим карантину через сказ», – коментує мерія. За словами начальника відділу організації протиепізоотичних заходів обласного управління ветеринарії Ігоря Болдирєва, в Воронезької області «сказ зареєстрований у 134 домашніх (продуктивних і непродуктивних) і диких м’ясоїдних тварин».

Однак саме в рік Чемпіонату світу кількість тендерів на виловлювання і стерилізацію тварин збільшилася втричі в порівнянні з минулими роками. Зараз на Ростендері їх 18, а раніше бувало не більше шести (за числом районів Воронежа). «Умертвлення» тварин фігурує в п’яти закупівлях. При цьому вбивства відбуваються повсюдно, навіть там, де немає ніяких ознак карантину або сказу.

​Безкорисливе насильство

Поряд із підприємцями, які виграли тендери, зі зграями ведуть війну доґхантери, які розкидають ізоніазид та інші смертельні для собак препарати. Найчастіше доґхантери позиціонують себе як «соціально відповідальні громадяни, які позбавляють місто від небезпеки».

Директор Міжрегіональної правозахисної групи Альона Об’єздчикова вважає, що у цієї громадської проблеми кілька причин.

– По-перше, – перераховує вона, – більше десяти років не можуть ухвалити закон, який би регулював відповідальне поводження з тваринами. Його знову повернули назад до Ради Федерації. По-друге, система не захищає господарів, оскільки правоохоронні органи – поліція, прокуратура, суди – у нас не працюють. Якщо домашню тварину відібрали, побили, отруїли і так далі, домогтися компенсації чи засудження нереально. І по-третє, сталася дегуманізація суспільної свідомості. Коли держоргани не беруть участі в процесі всерйоз – люди починають чинити самосуд.

Cталася дегуманізація суспільної свідомості. Коли держоргани не беруть участі в процесі всерйоз – люди починають чинити самосуд

В інших російських містах – Самарі і Пермі – зафіксовані випадки насильницьких конфліктів між доґхантерами і зоозахисниками, розповідає Об’єздчикова. Про вбивства собак із пневматичної і навіть вогнепальної зброї люди домовляються на відкритих форумах, особливо не шифруючись. «Це величезна мафіозна корпорація, і держава нічого з нею не робить», – каже правозахисниця.

Альона консультує зоозахисників із юридичних питань, допомагає оформлювати запити до органів влади, знаходить фахівців для подачі скарг. Після того як в мережі з’явилися три розстрільних муніципальних контракти (Залізничний, Лівобережний і Новоусманский райони), зоозахисники надіслали запити до органів влади про те, чи укладали вони тендери щодо вилову, біркування чи знищення собак. Судячи з відповідей із двох управ, для відстрілювання тварин наймають одного й того ж індивідуального підприємця.

Це Олексій Духанін – єдиний у Воронежі постачальник послуг із евтаназії тварин. Згідно з контрактом, він повинен виловити тварину, відвезти в клініку і там приспати. Зоозахисники не можуть довести, але вважають, що борці з собаками економлять на препаратах, прирікаючи звірів на болісну смерть.

Кореспондент Радіо Свобода зв’язався з Олексієм Духаніним, щоб уточнити, чи пов’язана його діяльність зі світовою футбольною подією. Він напряму не підтвердив цього, але й не заперечив: «Скільки грошей дадуть – стільки ми і зробимо. Будуть гроші – буде робота. Так, дуже багато сказу у нас, все місто, шість районів – він усюди».

​Тотальний сказ

«Коли дали зелене світло для відстрілювання на територіях із осередками сказу, вбили тварин на Машметі (район Воронежа – ред.), де такого осередку не було», – згадує Олена Пермякова, волонтер зоозахисної організації «Дора». Жертвами стали, в тому числі, й стерилізовані собаки, за якими доглядають куратори зі зоозахисту.

Після цього в Воронежі пройшли мітинги проти відстрілювання собак: перший був 3 лютого, наступний – 10 лютого. 24 лютого Воронеж узяв участь у всеросійській акції «Закон потрібен зараз»: активісти збирали на вулиці підписи за ухвалення закону «Про відповідальне ставлення».

– Воронеж не бере участі в чемпіонаті світу, – каже Пермякова. – Просто збільшення осередків сказу і розстрільні контракти на суму близько восьмисот тисяч рублів дивним чином збіглися з підготовкою до чемпіонату».

Наталя Сауніна, голова фонду допомоги бездомним тваринам «Право на життя», виходячи зі свого досвіду роботи, говорить, що офіційно зв’язку між знищенням тварин і футболом немає. Але глобальний сказ виглядає «дивно».

Однак член правління фонду «Право на життя» Анна Вороніна не здивована зростанням карантинів. Вона нагадує, що Воронезька область – природний осередок сказу:

– У поширення захворювання вносять вагомий внесок отруйники і вбивці тварин: у місто, до смітників і звалищ біжать лисиці, класичний переносник зарази. Якщо в одному місці труять і вбивають, то туди приходять інші тварини, в тому числі з неблагополучних територій.

Виходить замкнуте коло: більше вбивств, більше сказу, більше грошей на вбивства. Все це накладається на підготовку Воронежа до чемпіонату світу з футболу.

Зв’язок між масовим знищенням собак і підготовкою до спортивних змагань фактично підтвердило управління ветеринарії Воронезької області, відповідаючи на запит Радіо Свобода.

«З огляду на епізоотичну ситуацію щодо сказу в муніципальних районах і міських округах, а також з метою гарантування безпеки іноземних громадян в період проведення Чемпіонату світу з футболу від нападу безпритульних тварин, розглядається можливість виділення додаткового фінансування переданих повноважень щодо відловлювання і утримання безпритульних тварин», – повідомляє відомство. У 2017 році за рахунок субвенцій виловили 2234 тварин, 2048 із них провели евтаназію. «В області все ще є понад 12 тисяч голів безпритульних тварин», – говорять в управлінні ветеринарії.

Олег Григоренко не пригадує прикладів, щоб коли-небудь так зачищали Воронеж або інші міста перед великими змаганнями. «У нас не було змагань такого масштабу, про інші не знаю», – каже досвідчений футбольний уболівальник.

Чи існують інші, більш цивілізовані способи «гарантувати безпеку іноземних громадян від нападу безпритульних тварин»? Зоозахисники впевнені, що так.

Один із таких способів – створення муніципального пункту тимчасової перетримки для вилову, стерилізації та утримання тварин. Поки в Воронежі немає жодного притулку для бездомних тварин. Мерія планує відкрити такий.

Ще один спосіб вирішення проблеми – своєчасна вакцинація. Але буває, що господарі ховають своїх тварин, та й взагалі, ветеринари з вакциною – рідкісні гості в приватному секторі Воронежа. «У нас навіть просвітницькі листівки мало де розвішані», – жалкує Олена Пермякова. Тому в місті далі діють закони зграї.

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