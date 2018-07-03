МОМ: понад тисяча людей потонули цього року, намагаючись дістатися Європи з Лівії

Понад тисяча людей потонули в Середземному морі цього року, пливучи від Лівії до Європи, повідомила 2 липня Міжнародна організації з міграції.

За її даними, щонайменше 204 людини загинули за останні кілька днів.

«Ми маємо тривожне збільшення кількості смертей на морі біля узбережжя Лівії. Контрабандисти користуються відчаєм мігрантів, що хочуть виїхати до того, як в Європі запровадять нові правила, які ускладнять можливість проїзду морем в ЄС», – заявив представник МОМ Отман Белбейсі.

Потік мігрантів нині знизився з пікового в 2015 році, коли сотні тисяч людей наражалися на небезпеку, намагаючись морем потрапити з Північної Африки до Європи.

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Інший основний маршрут, з Туреччини до Греції, яким скористалися понад мільйон людей у 2015 році, практично закрили два роки тому.

Незважаючи на збільшення смертності в останні дні, число загиблих на морі майже наполовину менше ніж минулого року. Проте подорож сушею через Сахару, а потім через Середземне море залишається найнебезпечнішим міграційним маршрутом світу.

У відповідь на потік мігрантів у деяких країнах Європи до влади прийшли антиімміграційні сили. Зокрема, в Італії схожа партія здобула перемогу на виборах минулого місяця. Антиімміграційні партії закріпилися у центральноєвропейських державах, і вперше з 1940-х років минулого року вони отримали місця в парламенті Німеччини.