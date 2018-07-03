Штаб ООС: на Донбасі тривають обстріли, один військовий поранений

За минулу добу підтримувані Росією бойовики 21 раз обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок цього постраждав один військовий, повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, це сталося у районі Новолуганського в Донецькій області. Того, в якому стані перебуває поранений військовий, у штабі ООС не уточнюють.

У штабі додали, що обстріли бойовики вели переважно із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Упродовж минулої доби, 2 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська, нехтуючи рішенням Тристоронньої контактної групи щодо встановлення так званого «хлібного перемир’я», продовжували активність практично по всій лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» наразі на дають інформації про обстріли минулої доби.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.