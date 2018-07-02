Донбас: рік війни - 10 років розмінування (світова преса)

Французький часопис Liberation пише про неурядові організації, які працюють у зоні конфлікту на сході України із завданням розмінування теренів Донбасу. Британське видання The Independent розповідає про розслідування зв’язків з Кремлем провідного донора кампанії за вихід Британії з Європейського Союзу. Фінська газета Helsingin Sanomat пише про випробування у Криму в обхід санкцій, турбіни, виробленої у Німеччині.

Лівоцентристський часопис з Франції Liberation заснований Жаном Полем Сартром, публікує статтю з назвою «Донбас: на кожен рік конфлікту припаде 10 років розміновування». Автор статті – кореспондент видання у Києві Себаст’ян Ґобер пише, що з 2014 року війна на сході України спричинилась до загибелі більш ніж 10 тисяч людей. З цієї кількості, як наголошує Ґобер, 2 тисячі осіб підірвалися на мінах. Кореспондент паризького видання зустрівся з активістами, які намагаються очистити регіон від мін. На додаток, як пише Ґобер, Донбас нині постає одним з найзамінованіших місць на Землі. Йдеться про організацію Halo Trust, яка з міношукачами вирушає у різні куточки Донбасу, намагаючись знешкодити розпорошені там міни різноманітної форми і потужності.

З посиланням на слова керівника організації Юрія Шахраманяна, французький часопис зазначає, що на теренах Донбасу можна знайти все, що завгодно у плані вибухової сили – від артилерійських снарядів, саморобних вибухових пристроїв, до протитанкових та протипіхотних мін, які, у свою чергу, заборонені згідно з Оттавською конвенцією. Шахраманян також додає, що українські військові показують активістам організації місця можливого мінування. Робота головно ведеться у так званій «буферній зоні», менш ніж 15 кілометрів від лінії фронту.

Втім, як пише автор статті, роботі організації Halo Trust перешкоджає низка чинників. Однією з тих перешкод називається те, що український парламент і досі не ухвалив закону про розмінування територій, що у свою чергу, унеможливлює завезення спеціальних броньованих машин для здійснення місії зі знешкодження мін та снарядів. На додаток, жодна з організацій, які працюють з розмінуванням територій на Донбасі, не має дозволу викопувати, а чи знешкоджувати знайдені міни. Французька газета пише, що ці організації також проводять спеціальні освітні курси у регіоні, надто у школах прифронтової зони. Йдеться про те, як себе поводити, коли знайдено міну чи снаряд. Багато місцевих дітей вже втратили життя, граючись з тим, що вони знайшли у полі або у кущах.

«Донбас: на кожен рік конфлікту припаде 10 років розміновування»



Популярне британське періодичне видання The Independent публікує статтю «Національна кримінальна агенція Британії розслідує зв’язки з Росією найбільшого донора кампанії підтримки Brexit». У підзаголовку додається, що листи електронної пошти Аррона Бенкса свідчать про те, що йому було запропоновано три бізнесові оборудки у Росії. Національна кримінальна агенція Британії отримала ці листи електронної пошти мультимільйонера і одного зі співзасновників кампанії за вихід Британії з Євросоюзу Аррона Бенкса, з яких випливає, що він провів зустрічі з послом Росії у Лондоні. Про ці зустрічі раніше не було відомо.

Поміж оборудок, які росіяни запропонували Аррону Бенксу у період перед проведенням референдуму у Британії, зокрема, згадується шахта з видобутку золота у західній Африці, а також доля у російській організації, яка займається діамантами. Як пише британське видання, оприлюднення масштабів контактів Бенкса з Росією має спричинитися до подальшого розслідування російського впливу на голосування під час проведення референдуму щодо членства Сполученого Королівства у Європейському Союзі.

The Independent веде далі, зазначаючи, що Національна кримінальна агенція Британії вже допитала свідків у цій справі і скорегувала свої дії з британською службою розвідки МІ5, а також з американським слідчим з особливих справ Робертом Мюллером, чия команда розслідує можливе втручання Росії до президентських виборів у США 2016 року. На додаток представники Демократичної партії США розглядають можливість того, що Бенкс та інші провідні керівники кампанії за вихід Британії з ЄС були таким собі містком між Москвою та передвиборчою кампанією Дональда Трампа. Бенкс, у свою чергу, визначив розслідування «полюванням на відьом» і заперечив свою роль посередника у контактах оточення Трампа та Кремля. На запитання, чи росіяни намагалися використати його у якості агента впливу, Аррон Бенкс відповів, що цілком можливо, що подібні спроби здійснювались Кремлем, проте, за його висловом, ці спроби не мали успіху.

«Погані хлопчики Brexit можуть постати перед довгими термінами ув’язнення»

Один з найбільших часописів Фінляндії Helsingin Sanomat містить матеріал «Росія повідомила про випробування суперечливої турбіни у Криму». Йдеться про випробування на електростанції у Криму турбіни, зробленої у Німеччині. Все це відбулося, як підкреслює гельсінський часопис, всупереч санкціям Європейського Союзу за анексію Росією українського півострова Крим. Згідно з міністерством енергетики Росії, випробування німецької турбіни фірми Siemens було здійснено у Сімферополі, і його було визначено успішним. Фінське видання пише, що випробування турбіни свідчить про те, що Росія просунулась ближче до використання німецьких турбін на кримських електростанціях. Минулого року німецьку компанію Siemens критикували за те, що 4 турбіни, вироблені цією компанією, опинилися у Криму в обхід санкцій.

Helsingin Sanomat пише, що компанія Siemens виступила на захист самої себе, заявивши, що не мала жодної уяви, що Росія відвезе ці турбіни до Криму. Тоді компанія Siemens закликала до вивезення турбін з Криму і скасування торговельної оборудки з продажу цих турбін Росії. Фінське видання додає, що німецькі турбіни цього разу опинились не лише у Сімферополі, а також і у Севастополі, де Росія будує ще одну нову електростанцію. За планами росіян, обидві електростанції - у Сімферополі та Севастополі мають частково стати до ладу вже у вересні місяці поточного року. Втім терміни налагодження роботи на цих двох кримських електростанціях вже кілька разів відсувалися пізніше у часі.

«Росія повідомила про випробування суперечливої турбіни у Криму»