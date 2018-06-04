Військові здійснили розмінування околиць Південного на Донбасі – штаб

Українські військові здійснили розмінування околиць села Південне в Торецькому району Донецької області, повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

«Підрозділи ЗС України зі складу Об’єднаних сил, реагуючи на заяву від Донецької обласної ВЦА та звернення місцевих мешканців села Південне (Чигирі), 2 червня здійснили розмінування місцевості навколо населеного пункту», – заявили військові.

У ДСНС заявляли, що 2 червня сапери обстежили 2,5 гектара території селища і вилучили 360 вибухонебезпечних предметів.

4 квітня заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив, що понад 600 людей загинули від мін і вибухонебезпечних предметів на Донбасі. За його словами, на повне розмінування регіону потрібно витратити понад 10 років.

4 травня в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що в період з травня 2014-го до березня 2018 року від мін та вибухонебезпечних «залишків війни» на підконтрольній Україні території Донбасу загинули щонайменше 355 цивільних, ще 1456 отримали поранення.

17 травня командування Об’єднаних сил повідомило, що населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових. Після того і в штабі ОС, і донецькі бойовики заявляли про перестрілки поблизу цього населеного пункту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.