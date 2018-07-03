Прокуратура звинувачує працівниць «Охматдиту» в махінаціях із ліками

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти проти завідувачки аптечним складом Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

За даними слідства, жінка з 2012 по 2015 рік привласнила ліків на загальну суму близько 3 мільйони гривень.

Згідно з частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу, це карається позбавленням волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна та тимчасовою забороною обіймати деякі посади.

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Також суд розглядатиме звинувачення трьох старших медичних сестер у неналежному виконанні своїх обов’язків, внаслідок чого лікарня буцімто втратила медичні препарати для дітей на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень.

В разі обвинувального вироку це загрожує ув’язненням від двох до п’яти років із можливістю штрафу на суму до 180 тисяч 605 гривень.

Ще чотири старші медичні сестри лікарні наразі ознайомлюються з кримінальними провадженями за такою ж статтею. В березні 2018 року прокуратура повідомляла, що загалом «Охматдит» зазнав збитків внаслідок махінацій з ліками на вісім мільйонів гривень.