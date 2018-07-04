У Росії затримали підлітків за акцію проти порушень прав людини й ув’язнення Сенцова

У Росії 16-річну активістку Ліку Петровську і трьох її супутників (двоє з них також неповнолітні) затримали після акції протесту в Санкт-Петербурзі. Підлітки провели її 3 липня біля стадіону, на якому відбуваються матчі чемпіонату світу.

Петровська в закривавленій сукні лягла на постамент, на якому стоїть символ чемпіонату вовк «Забівака». За її словами, у такий спосіб вона намагалася вказати на внутрішні проблеми Росії.

«Ми хотіли привернути увагу до того, що, що б не показували іноземцям, всередині все не так добре й красиво», – сказала дівчина в коментарі Reuters.

За словами активістки, окрім інших проблем, акція мала нагадати і про голодування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває 20-річний термін ув’язнення в колонії в місті Лабитнангі. Він оголосив голодування 52 дні тому, вимагаючи відпустити всіх українських політв’язнів.

Молодих людей затримали і доправили до відділку поліції за порушення порядку проведення акцій. Як повідомляє правозахисний проект «ОВД-Інфо», одній із затриманих стало погано, їй довелося викликати «швидку».

Протести в Санкт-Петербурзі не є першими на чемпіонаті в Росії. Минулого тижня російські активісти протест на центральній московській вулиці, популярній серед уболівальників чемпіонату світу, із закликом до Кремля відпустити Сенцова. А опозиційні партії під час чемпіонату влаштували протести по всій країні проти плану Кремля підвищити пенсійний вік.