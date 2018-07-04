«Ісламська держава» заявляє про загибель у Сирії сина свого лідера аль-Багдаді

Сина лідера екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді вбили в сирійській провінції Хомс, повідомила агенція бойовиків 3 липня.

У повідомленні ісламістів йдеться, що Худайфа аль-Бадрі був убитий в ході операції проти сирійських і російських військовослужбовців поруч із теплоелектростанцією в Хомсі. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Місце перебування самого аль-Багдаді невідоме. Раніше неодноразово надходила інформація про загибель лідера «Ісламської держави», але пізніше її спростовували.

Влада США оголосила аль-Багдаді в міжнародний розшук, за нього обіцяють 25 мільйонів доларів винагороди.

Аль-Багдаді, який народився в Іраку, називають «найбільш розшукуваною людиною на планеті». У нього – четверо дітей з першою дружиною і син – із другою.