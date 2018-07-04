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04 Липень 2018, Київ 10:16
Новини | Міжнародні

«Ісламська держава» заявляє про загибель у Сирії сина свого лідера аль-Багдаді

Лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра Аль-Багдаді називають «найбільш розшукуваною людиною на планеті», США обіцяють тому, хто його впіймає, 25 мільйонів доларів

Сина лідера екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді вбили в сирійській провінції Хомс, повідомила агенція бойовиків 3 липня.

У повідомленні ісламістів йдеться, що Худайфа аль-Бадрі був убитий в ході операції проти сирійських і російських військовослужбовців поруч із теплоелектростанцією в Хомсі. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Місце перебування самого аль-Багдаді невідоме. Раніше неодноразово надходила інформація про загибель лідера «Ісламської держави», але пізніше її спростовували.

Влада США оголосила аль-Багдаді в міжнародний розшук, за нього обіцяють 25 мільйонів доларів винагороди.

Аль-Багдаді, який народився в Іраку, називають «найбільш розшукуваною людиною на планеті». У нього – четверо дітей з першою дружиною і син – із другою.

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