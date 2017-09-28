«Ісламська держава» оприлюднила новий аудіозапис свого лідера

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» оприлюднило, як стверджується, новий аудіозапис виступу свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Дата, коли був зроблений 46-хвилинний запис, який оприлюднило пов’язане з екстремістами агентство «Аль-Фуркан», невідома.

На запису чоловічий голос, схожий на голос аль-Багдаді, згадує, як можна зрозуміти, про нещодавні погрози Північної Кореї на адресу Японії і США і про битви за головні опорні пункти угруповання, такі, як місто Мосул в Іраці, що було остаточно визволене від екстремістів у липні.

Дотепер останній аудіозапис від аль-Багдаді оприлюднювали в листопаді 2016 року.

Військові Росії, яка бере участь у війні в Сирії на боці режиму президента Башара аль-Асада, ще в червні заявляли, що, найімовірніше, знищили Абу Бакра аль-Багдаді внаслідок свого повітряного удару наприкінці травня по околицях сирійського міста Ракки, що було для екстремістів за «столицю», але ще перевіряють ці повідомлення. Очолювана США коаліція, яка протистоїть угрупованню «Ісламська держава», у відповідь заявила тоді, що не може підтвердити даних про загибель аль-Багдаді. У липні сирійські активісти і один із телеканалів Іраку з посиланням на джерела в угрупованні заявили, що смерть аль-Багдаді підтверджена. У США й після цього повторили, що, за даними своєї розвідки, вважають аль-Багдаді, найімовірніше, й далі живим.

Це було вже не перше повідомлення про загибель ватажка угруповання «Ісламська держава», такі чутки вже неодноразово з’являлися в засобах інформації і щоразу виявлялися хибними. Однак раніше не надходило таких заяв від військових відомств країн, які протистоять екстремістському угрупованню.

Аль-Багдаді очолив угруповання «Ісламська держава» в червні 2014 року. Джигадисти захопили значні території в Сирії та Іраку. США, інші країни, міжнародні організації звинувачують це угруповання в численних злочинах проти цивільного населення, в тому числі геноциді.

Проти угруповання «Ісламська держава» бореться міжнародна коаліція на чолі зі США. У вересні 2015 року Росія почала власну воєнну операцію в Сирії, яка, як стверджують в Кремлі, також спрямована на боротьбу з екстремістами.