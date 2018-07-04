Рада вирішила посилити відповідальність за водіння в нетверезому стані

Верховна Рада України попередньо підтримала посилення відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Законопроект 4 липня депутати ухвалили в першому читанні. «За» були 240 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу України новою статтею, згідно з якою за скоєння ДТП із завданням середньої тяжкості тілесних ушкоджень або загиблими, якщо воно було скоєне водієм у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

У разі, якщо водій, позбавлений за такі діяння права керувати транспортним засобом, все-таки керував ним, йому загрожуватиме позбавлення волі на 5 років із довічним позбавленням права управляти транспортним засобом.

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На даний час Кримінальний кодекс передбачає, що порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, які спричинили смерть потерпілого або завдали тяжких тілесних ушкоджень йому, караються позбавленням волі до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років або без.

У травні виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляла, що за останні три місяці в Україні щодня через дорожньо-транспортні пригоди помирали 6 людей.