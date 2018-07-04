Правозахисники засудили Росію за обмеження вільного поширення інформації

Комітет захисту журналістів зі штаб-квартирою в Нью-Йорку засудив схвалений комітетом Держдуми Росії законопроект, що передбачає поширення статусу ЗМІ-«іноземного агента» на фізичних осіб.

У заяві правозахисників йдеться, що йдеться про продовження «систематичної політики» російської влади щодо обмеження вільного поширення інформації. Комітет захисту журналістів закликав російську владу «змінити курс».

Напередодні комітет Держдуми Росії з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку схвалив законопроект, який дозволить визнавати «іноземними агентами» фізичних осіб. У документі вказано, що під його дію підпадуть люди, які поширюють матеріали ЗМІ, внесених до списку «іноземних агентів», або беруть участь в їх створенні і при цьому отримують фінансування з-за кордону.

Один з авторів проекту поправки Леонід Левін заявив, що в оновленому законі виключаються «побоювання, що будь-який блогер, який просто передруковує інформацію ЗМІ-іноагента, може постраждати». Неясно, однак, чи підпадають під його дію, наприклад, кореспонденти зарубіжних ЗМІ, що працюють в Росії.

Закон, який дозволяє російській владі оголошувати засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону, «іноземними агентами», був ухвалений у кінці листопада 2017 року. Він поширює на засоби масової інформації введену раніше практику визнання «іноземними агентами» неурядових організацій.

Міністерство юстиції Росії внесло до списку «ЗМІ-іноземних агентів», зокрема, Голос Америки, Радіо Свобода і деякі його проекти.