Жодну будівлю в Києві не знесли за приписом ДАБІ – інспекція

Державна архітектурно-будівельна інспекція не фіксувала випадків знесення будівель у Києві та Київській області за своїми приписами. Про це відомство повідомило у відповіді на запит Радіо Свобода від 25 червня.

Читайте також: «Чому ніхто не зносить незаконні новобудови»

Як пояснюють у ДАБІ, в разі, якщо забудовник ігнорує припис із вимогою знести об’єкт, побудований самочинно або з порушеннями, відомство подає позов до суду. Відповідає за виконання судових рішень про знесення будівель Державна виконавча служба.

Тим не менш, в ДАБІ визнають, що випадків фактичного виконання цих рішень у столиці поки не було.