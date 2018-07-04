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04 Липень 2018, Київ 18:05
Новини | Суспільство

Жодну будівлю в Києві не знесли за приписом ДАБІ – інспекція

Декілька будівель в Києві та області отримали вироки про знесення, але все ще стоять

Державна архітектурно-будівельна інспекція не фіксувала випадків знесення будівель у Києві та Київській області за своїми приписами. Про це відомство повідомило у відповіді на запит Радіо Свобода від 25 червня.

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Як пояснюють у ДАБІ, в разі, якщо забудовник ігнорує припис із вимогою знести об’єкт, побудований самочинно або з порушеннями, відомство подає позов до суду. Відповідає за виконання судових рішень про знесення будівель Державна виконавча служба.

Тим не менш, в ДАБІ визнають, що випадків фактичного виконання цих рішень у столиці поки не було.

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