Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Липень 2018, Київ 06:50
Новини | Міжнародні

ЄС зупиняє виплату допомоги Молдові через анулювання виборів мера Кишинева

Скасування результатів виборів мера Кишинева викликало масові протести

Європейський союз заморозив виплату 100 мільйонів євро допомоги Молдові, пославшись на нещодавнє скасування судом виборів мера Кишинева, що, за словами представників ЄС і США, підриває демократію в країні.

У заяві 4 липня ЄС наголосив, що скасування виборів міського голови Верховним судом Молдови 25 червня порушує ключові передумови отримання допомоги – повагу до демократії і верховенства права.

У блоці додали, що ставлять надання допомоги Молдові «на паузу» в світлі «останніх політичних подій».

Молдова очікувала від ЄС виплати коштів після того, як минулого тижня отримала допомогу від Міжнародного валютного фонду на суму 33,8 мільйона доларів.

Андрій Настасе, антикорупційний активіст і політик ЄС, отримав 52,5 відсотка голосів у другому турі голосування на виборах мера Кишинева 3 червня, отримавши перемогу над кандидатом від соціалістичної партії Іоном Чебаном, який підтримує тісніші відносини з Росією.

Але суд 19 червня скасував результати виборів на тій підставі, що обидва кандидати зверталися до виборців у соціальних мережах у день виборів і назвали це незаконною агітацією. Тисячі людей вийшли на акцію протесту проти цієї постанови упродовж кількох днів, проте апеляційний суд 21 червня залишив рішення в силі. А 25 червня його підтвердив Верховний суд Молдови.

Центральна виборча комісія 29 червня підтвердила рішення суду і постановила, що повторного голосування не буде.

Анулювання результатів виборів мера Кишинева різко розкритикували ЄС і Сполучені Штати.

За молдовським законодавством, в місті буде виконувач обов’язків мера до наступних виборів 2019 року.

Скасування результатів виборів викликало масові протести.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG