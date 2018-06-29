Молдова: ЦВК скасував результати виборів мера в Кишиневі, повторного голосування не буде

Центральна виборча комісія Молдови підтримала рішення Верховного суду країни анулювати результати виборів мера столиці країни Кишинева.

Крім того, комісія вирішила, що повторного голосування не буде. Засідання ЦВК відбувалося на тлі протестів.

Згідно із законодавством Молдови, чинний мер продовжить очолювати місто до наступних виборів, які мають відбутися у 2019 році.

25 червня Верховний суд Молдови підтвердив рішення судів нижчих інстанцій про визнання недійсними результатів виборів міського голови в столиці країни Кишиневі.

У попередніх судових рішеннях ішлося про невизнання результатів виборів через порушення як із боку прозахідного кандидата Андрея Нестасе, так і з боку його опонента, кандидата від Соціалістичної партії Іона Чебана, який закликав до тісніших відносин із Росією.

Це викликало протести в Кишиневі, у яких взяли участь тисячі людей.

Суди встановили, що обидва кандидати зверталися до виборців у соціальних мережах у день виборів після завершення кампанії. Нестасе стверджував, що рішення судів були політично мотивовані. Він наполягав, що ані він, ані його опонент не агітували в день виборів, а лише закликали виборців прийти і проголосувати.

Результати виборів у другому турі показали, що антикорупційний активіст Нестасе набрав 52,5%.

Європейський союз засудив рішення судів у Молдові і закликав поважати волю виборців.