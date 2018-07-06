Міська влада розширила можливості відеоспостереження в Києві

Київрада затвердила Положення про комплексну систему відеоспостереження Києва, яке визначає основні принципи відеонагляду в столиці України. За рішення 5 липня проголосували 72 депутати.

Документ акцентує, що відеоспостереження покликане гарантувати безпеку дітей, учнів і студентів, а також запобігати дорожньо-транспортним пригодам та уможливити своєчасне надання медичної допомоги.

Відеоспостереження дозволене не тільки в публічних місцях – у парках, на вулицях, на кладовищах та об’єктах міської інфраструктури – а й на території органів міської влади, медичних і навчальних закладів.

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Депутат Київради Олексій Окопний заявив, що Київ – перше українське місто, яке ухвалило Положення про систему відеоспостереження.

«Це допоможе підтримувати громадський порядок, оперативніше розкривати злочини і швидко реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій. Ми прагнемо, щоб цей елемент безпеки громадян у будь-якому куточку столиці застосовувався у правовому полі, а правоохоронні органи за потреби мали чіткий алгоритм отримання інформації з міського архіву», – наводить слова депутата прес-служба Київради.

Повноваження комунальних служб у сфері відеонагляду будуть обмежені спостереженням за роботою їхніх підрозділів у різних частинах міста. Водночас правоохоронці та спецслужби матимуть ширший доступ до відеоархіву й системи аналізу розпізнавання облич і номерних знаків.

Адміністратором системи відеоспостереження є комунальне підприємство «Інформатика». Дані з камер будуть зберігатися протягом 30 днів, після чого автоматично знищуватимуться.