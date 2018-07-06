У парламенті запровадять ID-картки для депутатів

Депутати Верховної Ради України з наступного року будуть користуватись електронним ідентифікаційними картками, повідомляє прес-служба парламенту у Twitter.

Як заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, картка буде використовуватись як посвідчення депутата, забезпечуватиме доступ до приміщень парламенту та комітетів, а також контроль над голосуванням.

«Для цього треба буде провести ряд технічних дій, таких як оснащення комітетів, оснащення входів до парламенту. Але ми ставимо амбітну мету, щоб вже наступного року ми випробували цю систему в тестовому режимі і щоб вона повністю запрацювала з осені наступного року. Я вважаю, це буде дужа серйозна, навіть в дечому революційна дія для роботи Верховної Ради», – зазначив Парубій.

Нововведення передбачене в Стратегії електронного парламентаризму на 2018-2020 роки, яку Парубій підписав напередодні.

Читайте також: Електронні картки, відбитки пальців чи Пат Кокс: як дисциплінувати депутатів

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування народних депутатів.