Ільмі Умерова нагородили Лицарським хрестом Ордена за заслуги перед Литвою

У Вільнюсі президент Литви Даля Грібаускайте нагородила заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова Лицарським хрестом Ордена за заслуги перед Литвою.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, урочистий захід відбувся в президентському палаці 6 липня. Крім Умерова різними орденами були нагороджені ще 56 осіб – литовські діячі культури, лікарі, військові і політики.

Ільмі Умеров був нагороджений за події 28-річної давності – з 18 квітня по 2 липня 1990 року СРСР влаштував економічну блокаду Литві, що тільки-но домоглася незалежності. І тоді Ільмі Умеров з групою кримських татар, прорвавши блокаду, привезли невелику гуманітарну допомогу від імені кримськотатарського народу – продукти харчування, одяг і пальне. Багато кримськотатарських родин взяли участь у зборі цього гуманітарного вантажу – їжу та одяг укладали в мішки і прикладали листи зі словами підтримки. У відповідь на таку допомогу уряд Литви вирішив подарувати кримським татарам кілька алітусських будинків, що були привезені, встановлені і досі стоять в Бахчисараї.

Згадуючи ті події Умеров відзначив, що і зараз «Литва є великим другом, який послідовно і жорстко продовжує підтримувати Україну і кримських татар».

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, представник литовських татар і Меджлісу в Литві професор Адас Якубаускас нагадав про давні історичні зв'язки Криму та Литви – засновник Кримського ханства Хаджі Герай народився і провів дитинство в місті Тракай, недалеко від Вільнюса.

Посол України в Литві Володимир Яценковський зазначив, що ця нагорода є дуже символічною, бо «один борець за свободу і гідність України отримав нагороду з рук іншого борця і одного з головних партнерів України на міжнародній арені».

Церемонія нагородження відбулася в рамках великого національного свята Литви – Дня державності, приуроченого до дня коронації князя Міндовга в 1252 році, який грав видатну роль в об'єднанні Литви, а також її інтеграції в західний світ. Після нагородження було піднято національний прапор і герб Литви, пролунали залпи з історичної гармати. Двоє з п'яти тих, хто стріляв військових представляли реконструйований Кримськотатарський уланський полк імені Юзафа Біляка (18 століття).