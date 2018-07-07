У Брюсселі протестують проти приїзду Трампа

Європейські активісти протестують проти приїзду президента США Дональда Трампа, який наступного тижня братиме участь у саміті НАТО.

Учасники акції пройшли ходою під назвою «Трампу не раді» перед тим, як 11-12 липня президент США має взяти участь у саміті Північноатлантичного альянсу, де, як очікують, вкотре закликатиме країни-члени збільшити витрати на оборону.

Учасники ходи в Брюсселі виступили проти зростання цих витрат і за збільшення витрат на екологію й освіту.

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Трамп раніше неодноразово критикував країни, які входять до НАТО, зокрема Німеччину, за недостатній, на його думку, рівень фінансування НАТО.

Після участі в саміті НАТО 16 липня в Гельсінкі Трамп має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.