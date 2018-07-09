Погоджувальна рада: Парубій не згадав про розгляд питання ЦВК цього тижня

Верховна Рада не планує розглядати питання оновлення складу Центральної виборчої комісії цього пленарно тижня – це останній пленарний тиждень перед канікулами.

Спікер Андрій Парубій під час погоджувальної ради нічого не сказав про питання оновлення ЦВК, попри те, що минулого пленарного тижня у Раді законопроект був у порядку денному.

Цього тижня депутати розглядатимуть законопроекти з питань аграрної політики, діяльності бізнес-омбудсмена, а також законопроект у зв’язку зі створенням Вищого антикорупційного суду (№7441).

Минулого тижня Верховна Рада відмовилася розглядати питання про оновлення складу ЦВК. Попри те, що питання про звільнення членів ЦВК і призначення нових було в порядку денному парламенту, під час рейтингового голосування на підтримку розгляду цього питання не набралося необхідних 226 голосів депутатів.

У лютому цього року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо 14 кандидатур на посади нових членів Центральної виборчої комісії.

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1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.