«Приватбанк» відновив роботу всіх сервісів після збою – заява банку

Один із найбільших українських банків, «Приватбанк», оголосив увечері 9 липня про відновлення роботи після збою, який став причиною блокування роботи банкоматів та інших сервісів фінансової установи.

«Фахівці «Приватбанку» в найкоротші терміни, протягом години в повному обсязі відновили стабільну роботу сервісів еквайрингу і роботу мережі банкоматів банку. Як повідомила прес-служба банку, всі операції з пластиковими картками проводяться в штатному режимі, платежі клієнтів виконуються згідно з графіком», – ідеться в повідомленні на офіційному сайті.

У деяких областях України ввечері 9 липня стався збій у роботі «Приватбанку»: не працювали банкомати і термінали самообслуговування, неможливо було оплатити послуги карткою, також мовчала «гаряча лінія».

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Збій у роботі відбувся у Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Донецькій та Рівненській областях. Причиною у фінансовій установі назвали «аварію магістральних каналів зв’язку», банк оголосив про роботи з оновлення системи безпеки.