Гігантські динозаври жили на мільйони років раніше ніж вважалося – експерти

Група експертів в Аргентині визначила, що гігантські динозаври жили на Землі на 25 мільйонів років раніше ніж вважалося до цього.

У висновках, опублікованих 9 липня у журналі «Nature Ecology & Evolution», йдеться про виявлення решток виду, якому 200 мільйонів років, названого Ingenia prima. Цей вид був приблизно втричі більшим за розміром від найбільших динозаврів тріасового періоду.

Вид виявили у провінції Сан-Хуан, за 1100 кілометрів на захід від столиці Аргентини, Буенос-Айреса.

«Як тільки ми виявили його, ми зрозуміли, що це щось інше», – сказала Сесілія Апалдетті, дослідниця з уряду й університету Сан-Хуан.

«Ми знайшли форму, першу гігантську серед всіх динозаврів. Це сюрприз», – додала вона.

Під час розкопків виявили хребці з шиї та хвоста разом з кістками ноги.

Цей вид «демонструє стратегію росту, що була досі невідомою, і вказує на те, що гігантство виникло набагато раніше, ніж вважалося», заявила Апалдетті, співавторка дослідження.

Раніше вважалося, що гігантизм розвивався протягом юрського періоду, приблизно 180 мільйонів років тому.

Співавтор дослідження Рікардо Мартінес сказав, що він вважає, що Ingenia prima походить із «пізнього тріасового періоду, можливо, 205 мільйонів років тому».