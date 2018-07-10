У Києві цього тижня за низкою адрес вимкнуть воду

У Києві з 9 до 13 липня за низкою адрес планово вимкнуть холодне водопостачання.

Як повідомляє «Київводоканал», вимикають воду у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Вимкнення буде за такими адресами:

09 липня із 10:00 до 20:00 – пров. Геофізиків, 4, 6, 8, 10; вул. Харченка, 14, 22;

10 липня з 09:00 до 17:00 – б-р Верховної Ради, 17;

10 липня з 09.30 до 22.00 – вул. Кирилівська, 123;

10 липня із 10:00 до 08:00 11.07.2018 – вул. Маршала Рибалка, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2-А; вул. Чорновола, 20; вул. Андрющенка, 4-Б;

11 липня із 10:00 до 19:00 – вул. Алматинська, 52, 52-А, 54, 56, 56-А;

12 липня із 09:00 до 01:00 13.07.2018 – вул. Кубанська, 11; вул. В. Липківського, 37-А, 35-А;

12 липня із 09:30 до 17:00 – вул. Йорданська, 5, 9;

12 липня із 10:00 до 19:00 – вул. Ділова, 9, 11, 13, 20-24; вул. В. Васильківська, 84;

13 липня із 11:00 до 04:00 14.07.2018 – вул. Хрещатик, 6, 8, 8-Б, 10, 10-Б, 12, 14, 16.

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Напередодні у «Київводоканалі» повідомляли, що підприємство має достатню кількість рідкого хлору, який використовується для знезараження питної води, тому найближчим часом в місті не планується введення графіку подачі води. Перед цим була заява «Київводоканал» про загрозу припинення постачання питної води через зупинку «Дніпроазоту».